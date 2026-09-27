France-D'après Jordan Bardella, le Rassemblement national aura un groupe au Sénat

(Actualisé avec déclaration de Marine Le Pen, contexte)

Le Rassemblement national sera en mesure de composer un groupe au Sénat, soit au moins 10 élus, ce qui sera une première pour la formation d'extrême-droite, a déclaré le président du RN Jordan Bardella, commentant les élections sénatoriales de ce dimanche qui a vu le renouvellement de la moitié des sièges de la Chambre haute du Parlement.

"Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national va constituer, avec ses alliés de l'UDR (Union des Droites pour la République) du président Eric Ciotti, un groupe au Sénat", affirmé Jordan Bardella, sur la plate-forme X.

Les résultats n'ont pas encore été officialisés à ce stade.

Premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, le RN de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle de 2027, comptait trois sénateurs avant le scrutin de ce dimanche.

"C'est une victoire historique et une étape majeure qui est franchie avec la constitution pour la première fois d'un groupe au Sénat. Les résultats vont au-delà de ce que nous pouvions espérer, la percée est générale, confirmant l'accélération de l'implantation du Rassemblement national sur tout le territoire", a dit pour sa part Marine Le Pen sur X.

Ces élections sénatoriales étaient le dernier scrutin avant les élections présidentielles du printemps 2027, pour lesquelles, d'après les sondages, Marine Le Pen est donnée largement en tête dans les intentions de vote au premier tour.

Un total de 178 sièges - sur 348 - était remis en jeu cette année à la chambre haute, renouvelée à 50% tous les trois ans via un collège de quelque 94.000 "grands électeurs", maires et délégués de conseils municipaux pour la plupart.

La possibilité offerte au RN de former un groupe au Sénat - où les nouveaux élus le sont pour six ans - est la conséquence directe de la percée du parti lors des élections municipales de mars, en particulier dans les communes du pourtour méditerranéen.

Au Sénat, la droite républicaine est majoritaire depuis les années 1970 - à l'exception d'une parenthèse socialiste entre 2011 et 2014.

Avant le scrutin de ce dimanche, le groupe Les Républicains du Sénat comptait 131 sièges, devant le groupe Socialiste, écologiste et républicain (64 sièges).

(Rédigé par Elizabeth Pineau et Benoit Van Overstraeten)