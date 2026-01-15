France: Conseil de défense à l'Elysée sur Groenland et Iran

Le président français Macron devant les ambassadeurs français à Paris

Emmanuel Macron a réuni en urgence jeudi matin un conseil ‍de défense à l'Elysée après avoir annoncé au cours de la nuit l'envoi de militaires français ‌au Groenland, territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis de Donald Trump.

Ce conseil est aussi ​convoqué alors que la France, avec les autres ⁠pays occidentaux, a vivement condamné la répression du mouvement de contestation en Iran.

Emmanuel Macron ⁠a déclaré ‍sur X avoir "décidé que la France ⁠participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l'Opération Endurance Arctique".

Le président français prononcera un ​discours aux armées ce jeudi à 12h30 (11h30 GMT).

D'autres pays européens comme l'Allemagne, la Suède et la ⁠Norvège ont aussi entrepris de déployer des ​troupes au Groenland pour afficher leur soutien ​au Danemark ​et à l'île Arctique face aux menaces formulées ​par Donald Trump de ⁠prise de contrôle du territoire par les Etats-Unis.

Une réunion organisée mercredi à la Maison blanche entre chefs des diplomaties du Danemark, du Groenland et des ‌Etats-Unis en présence du vice-président américain JD Vance a permis de constater des "divergences fondamentales" entre participants, a dit le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.

(John Irish, version française Bertrand Boucey, édité ‌par Blandine Hénault)