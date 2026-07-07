France-Condamnée en appel, Marine Le Pen se pourvoit en cassation et reste candidate à l'Elysée

(Actualisé avec autres citations)

La cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a annoncé mardi sur TF1 qu'elle se pourvoyait en cassation après sa condamnation pour détournement de fonds publics par la cour d'appel de Paris et qu'elle restait candidate à l'élection présidentielle de 2027.

"J'ai les mains propres et je me pourvois en cassation pour le démontrer", a-t-elle déclaré lors du journal de TF1.

"Je considère que deux juridictions peuvent commettre une erreur", a ajouté la députée, qui a dix jours pour se pourvoir en cassation. "Je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour défendre mon innocence dans ce dossier".

Marine Le Pen a été condamnée en appel à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable sous surveillance électronique, et 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis, dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national).

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale pouvait théoriquement se présenter pour la quatrième fois à l'élection présidentielle des 18 avril et 2 mai prochains, mais avec un bracelet électronique.

"Je considère que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés", a-t-elle dit sur TF1, se disant persuadée qu'elle n'aurait pas à faire campagne sous bracelet électronique.

"J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter", a-t-elle dit à propos du jugement prononcé en appel. "Les Français seront juges car ils vont avoir la liberté de choisir, ce qui jusqu'ici n'était pas le cas."

Souriante, Marine Le Pen a redit sa confiance en Jordan Bardella, le président du RN désigné pour devenir son Premier ministre si elle entre l'Elysée.

"Il n'y a plus de scénario où je ne pourrai pas me présenter en 2027", a-t-elle considéré, annonçant le lancement de son site de campagne : www.marinelepen.com.

(Reportage Elizabeth Pineau)