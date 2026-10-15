France-Collision entre un minibus et un train de fret sur le site d'Eurotunnel, 19 blessés

(Actualisé tout du long avec précisions)

Une collision survenue jeudi soir entre un minibus et un train de fret sur le site d'Eurotunnel, à Coquelles (Pas-de-Calais), a fait 19 blessés, dont deux se trouvaient en urgence absolue et ont été transportés vers des centres hospitaliers locaux, a déclaré la préfecture du Pas-de-Calais.

Le minibus, qui transportait des chauffeurs de poids-lourds, a quitté sa voie de circulation pour des "raisons indéterminées", a dit le préfet. Le véhicule a "terminé sa course en percutant le flanc d'une navette Le Shuttle au départ".

Des équipes de secours ont été dépêchées sur place, dans un premier temps par Eurotunnel puis sous l'autorité du préfet du Pas-de-Calais, est-il indiqué dans un communiqué.

Le bilan définitif est de 19 blessés, dont le conducteur du minibus. Aucun pronostic vital n'est engagé dans l'immédiat, a déclaré la préfecture.

Le trafic Eurostar et la circulation du fret n'ont pas été affectés et "sont restés fluides". Quant au trafic passagers de la navette Le Shuttle, il a été interrompu pendant une heure et demie, "le temps de la gestion de l'accident".

Une alerte avait été donnée à 19h27 et les secours ont été déclenchés à 19h36, a dit le préfet.

(Manuel Ausloos, Charlotte Van Campenhout, Makini Brice, Inti Landauro et Jean Terzian)