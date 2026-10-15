France-Collision entre un bus et un train de fret près de l'Eurotunnel, 19 blessés

(Actualisé avec précisions)

Au moins 19 personnes dont un chauffeur ont été blessées jeudi soir lors d'une collision entre un bus et un train de fret à Coquelles (Pas-de-Calais), à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche, a déclaré la préfecture du Pas-de-Calais, indiquant que les secours avaient été dépêchés sur place.

Dans un communiqué, la préfecture a précisé qu'aucun des blessés ne se trouvait dans un état critique.

On ne connaît pas dans l'immédiat les circonstances de l'accident ni l'identité des blessés.

(Manuel Ausloos, Charlotte Van Campenhout, Makini Brice et Inti Landauro)