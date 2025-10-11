France-Colère et sidération après la reconduction de Lecornu par Macron

Le Premier ministre français sortant Lecornu s'adresse à Matignon à Paris

Emmanuel Macron a renommé vendredi Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, lui donnant "carte blanche" dans un moment de crise politique où l'urgence est de présenter et faire adopter un budget pour 2026, une décision qui a suscité la colère aux deux extrémités de l'Assemblée où La France insoumise et le Rassemblement national ont d'ores et déjà promis d'engager la censure du futur gouvernement.

Au Parti socialiste, dont les voix seront décisives en cas de motion de censure, on dit n'avoir passé aucun accord promettant de ne pas voter contre un gouvernement "Lecornu 2" et l'on exige toujours des concessions majeures, à commencer par une suspension de la réforme des retraites.

Les Verts, qui se réunissent ce samedi, disent ne voir aucune raison de ne pas censure un nouveau gouvernement Lecornu.

Les députés Les républicains se sont exprimés dans la nuit en faveur d'un soutien au futur gouvernement. Un bureau politique des LR doit également se réunir ce samedi pour décider si la formation participera ou non à la nouvelle équipe gouvernementale.

Sébastien Lecornu, de son côté, doit former nouveau gouvernement qui, a-t-il écrit vendredi sur Twitter, "devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences".

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

8h35 - "Maintenant qu'il est nommé, il faut faire avec Sébastien Lecornu", a constaté Hervé Marseille, chef de file des sénateurs UDI. "Politiquement, ce n'était pas une bonne idée de le renommer. On va voir ce que ça va donner."

"Je pense qu'on peut travailler sans participer. C'est quelque chose qu'on peut imaginer."

(Rédaction de Paris)