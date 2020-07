Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Clément Beaune nommé secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Reuters • 27/07/2020 à 06:40









FRANCE: CLÉMENT BEAUNE NOMMÉ SECRÉTAIRE D'ETAT CHARGÉ DES AFFAIRES EUROPÉENNES PARIS (Reuters) - L'Elysée a annoncé dimanche la nomination de Clément Beaune secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des Affaires européennes. Clément Beaune succède à ce poste à Amélie de Montchalin. En tant que conseiller Europe d'Emmanuel Macron, Clément Beaune, âgé 37 ans, a été très influent dans l'élaboration de la politique européenne du président, des négociations sur le Brexit à la réforme de la zone euro. Ancien élève de l'ENA, Clément Beaune n'a jamais exercé de fonction publique mais connaît bien les rouages du pouvoir après avoir été conseiller Budget de l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, avant de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie. "Nous avons 600 jours pour être utiles et efficaces. Ça vaut pour l'Europe, je veux montrer qu'elle n'est pas déconnectée des sujets nationaux", a réagi Clément Beaune sur la chaîne de télévision BFM TV. "Notre mission à chaque secrétaire d'Etat, à chaque membre du gouvernement, à chaque ministre, c'est d'être efficace. C'est comme ça qu'on justifie notre présence, notre portefeuille", a encore dit le nouveau secrétaire d'Etat. L'Elysée a aussi annoncé la nomination de Laurent Pietraszewski, comme secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail. Cédric O est nommé secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques tandis que Jean-Baptiste Lemoyne est nommé secrétaire d'Etat chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Ont également été nommés secrétaires d'Etat: - Sophie Cluzel, en charge des Personnes handicapées - Bérangère Abba, en charge de la Biodiversité - Nathalie Elimas, en charge de l'Education prioritaire - Sarah El Hairy, en charge de la Jeunesse et de l'Engagement - Olivia Grégoire, en charge de l'Economie sociale, solidaire et responsable - Joël Giraud, en charge de la Ruralité - Adrien Taquet, en charge de l'Enfance et des Familles (Matthieu Protard et Michel Rose)

