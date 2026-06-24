France/Canicule-Météo France place 72 départements en vigilance rouge

(actualisé avec nouveau bulletin de Météo France)

Le nombre de départements français en vigilance canicule rouge - la plus élevée possible - passera de 58 à 72 jeudi à 12h00 (10h00 GMT), annonce mercredi Météo France dans son dernier bulletin en date.

Cette extension de la vigilance rouge concerne nombre de département de l'est et du nord de la France qui étaient restés en vigilance orange.

Météo France a dans le même temps annoncé que 11 départements le long du littoral Atlantique, actuellement en vigilance rouge, repasseraient au niveau orange à partir de 22h00 (20h00 GMT) jeudi.

Le prévisionniste français ajoute que les températures minimales enregistrées tôt ce mercredi étaient "encore en hausse" après que la France a connu mardi sa journée la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle nationale.

"Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus", ajoute Météo France.

Malgré l'épisode caniculaire - qui s'étend à une bonne partie de l'Europe occidentale - le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a annoncé le maintien du début des épreuves écrites du brevet, prévu vendredi.

S'exprimant devant la presse, il a justifié le maintien par le fait que la première épreuve - le français - du brevet se tiendrait le matin, quand les températures sont plus supportables, tout en promettant des "aménagements".

Selon le ministre, les responsables des centres d'examen auront ainsi la possibilité de mettre en place deux pauses de 15 minutes pendant les différentes phases de l'épreuve.

Météo France prévoit pour jeudi "encore une journée suffocante" mais anticipe à ce stade pour vendredi un début de "baisse des températures progressive par la façade atlantique".

Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, a toutefois prévenu ce mercredi sur France Inter qu'il existait "de fortes probabilités pour qu'à partir de la semaine d'après (la semaine du 6 juillet NDLR), nous revenions à des chaleurs extrêmes jusqu’au 14 juillet."

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)