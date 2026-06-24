France/Canicule-Météo France n'exclut pas de placer d'autres départements en vigilance rouge

D'autres départements français pourraient être placés en vigilance canicule rouge - la plus élevée possible - jeudi en plus des 58 qui le sont déjà, a dit mercredi Météo France dans son dernier bulletin en date.

Le prévisionniste français ajoute que les températures minimales enregistrées tôt ce mercredi étaient "encore en hausse" après que la France a connu mardi sa journée la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle nationale.

"Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus", ajoute Météo France, au sujet des températures prévues plus tard dans la journée.

Malgré l'épisode caniculaire - qui s'étend à une bonne partie de l'Europe occidentale - le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a annoncé le maintien du début des épreuves écrites du brevet, prévu vendredi.

S'exprimant devant la presse, il a justifié le maintien par le fait que la première épreuve - le français - du brevet se tiendrait le matin, quand les températures sont plus supportables, tout en promettant des "aménagements".

Selon le ministre, les responsables des centres d'examen auront ainsi la possibilité de mettre en place deux pauses de 15 minutes pendant les différentes phases de l'épreuve.

Météo France prévoit pour jeudi "encore une journée suffocante" mais anticipe à ce stade pour vendredi un début de "baisse des températures progressive par la façade atlantique".

Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, a toutefois prévenu ce mercredi sur France Inter qu'il existait "de fortes probabilités pour qu'à partir de la semaine d'après (la semaine du 6 juillet NDLR), nous revenions à des chaleurs extrêmes jusqu’au 14 juillet."

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)