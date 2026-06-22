France/Canicule-Le nombre de départements en vigilance rouge passera à 54 mardi

(Actualisé avec nouveau bulletin de Météo France)

Météo France annonce que le nombre de départements en vigilance rouge canicule passera de 49 à 54 mardi, avec les ajouts du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de la Seine-Maritime et de la Somme.

Il n'est pas exclu que certains départements encore en vigilance orange - soit 35 à partir de mardi - basculent en vigilance rouge mercredi, ce qui semble suggérer que la fin de la canicule n'est pas encore en vue, précise lundi le service météorologique dans son dernier bulletin en date.

A l'exception du Pas-de-Calais et du Nord, tous les départements du littoral Ouest se retrouveront en vigilance canicule rouge, la plus élevée possible.

"Ce lundi après-midi, les températures gagnent encore un à deux degrés par rapport à la journée de dimanche et atteignent des niveaux exceptionnellement élevés sur la majeure partie du territoire, y compris sur la Bretagne et une partie sud de la basse Normandie où l'on gagnera cinq à dix degrés par rapport à la veille", poursuit Météo France.

Selon Météo France, les températures les plus élevées, pouvant atteindre par endroits 43 degrés, sont attendues entre Pays-de-Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine, ajoutant qu'il fera généralement de 36 à 40°C ailleurs "hors zones littorales".

En plus de peut-être faire passer en vigilance rouge une partie des 54 départements actuellement en vigilance orange, Météo France n'exclut pas non plus de faire passer les sept départements encore en vigilance jaune - Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Lozère, Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales - en vigilance orange.

"Les températures resteront globalement à un niveau caniculaire une grande partie de la semaine sur l'ensemble du pays", souligne Météo France.

Près de 2.700 établissements scolaires à travers le pays sont restés fermés ou ont aménagé leurs horaires ce lundi en raison de la canicule, qui a fait trois morts en Gironde dimanche.

L'intensité de l'actuel épisode caniculaire qui étouffe la France et une partie de l'Europe rappelle la canicule d'août 2003, qui avait provoqué la mort d'au 15.000 personnes, essentiellement des personnes âgées, en France.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)