France/Budget-Une loi spéciale conduirait à un déficit nettement supérieur à ce qui est souhaitable, dit Villeroy

Une "loi spéciale" du gouvernement pour le budget 2026 conduirait à un déficit "nettement supérieur" à ce qui est souhaitable pour l'endettement de la France, à déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, au micro de France Inter.

Quatorze parlementaires se réunissent vendredi au sein d'une commission mixte paritaire (CMP) pour tenter de trouver un compromis sur le budget de la France pour 2026.

Un rejet ouvrirait la voie à une "loi spéciale" permettant de prélever les impôts et de faire fonctionner les administrations sur la base du budget de l'année précédente.

"Pourquoi est-ce qu'il faut un budget ? Pour deux raisons : la première, c'est que la loi spéciale ne fait aucun choix. Or nous avons besoin par exemple de dépenser plus pour la défense. Et puis l'autre raison, c'est que la loi spéciale, elle nous conduirait à un déficit nettement supérieur à ce qui est souhaitable parce qu'elle ne comporte pas de mesures d'économie, elle ne comporte non plus aucune mesure fiscale", a indiqué François Villeroy de Galhau.

(Rédigé par Etienne Breban et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)