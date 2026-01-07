France-Brigitte Bardot inhumée dans son fief de Saint-Tropez

(Actualisé avec début de la cérémonie)

Les obsèques de Brigitte Bardot ont lieu ce mercredi à Saint-Tropez (Var), fief de l'actrice française décédée fin décembre à l'âge de 91 ans.

Plusieurs personnalités publiques sont arrivées en l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez pour la cérémonie, avant une inhumation voulue dans la plus stricte intimité.

Marine Le Pen, arrivée sur place, avait annoncé s'y rendre "à titre personnel et amical pour lui exprimer l’affection, la gratitude et l’admiration que j’ai pour elle ; et être auprès de son époux en ce moment si douloureux".

Brigitte Bardot avait rendu public son soutien à la cheffe de file du Rassemblement national (RN). Son mari, Bernard d'Ormale, est un ancien collaborateur de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, ancêtre du RN.

Malgré la renommée mondiale de Brigitte Bardot, sa famille a écarté un hommage national proposé par l'Elysée. Le président Emmanuel Macron et son épouse sont absents des obsèques de l'actrice mythique des années 1960 devenue par la suite ardente militante de la cause animale.

La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, conviée selon Matignon à titre personnel car engagée ces dernières années sur le bien-être animal, était présente, tout comme la chanteuse Mireille Mathieu et les personnalités de la télévision Jean-Luc Reichmann, Bernard Montiel et le militant écologiste Paul Watson.

La cérémonie a débuté à 11 heures (10h00 GMT) et était retransmise sur deux écrans installés sur le port et sur la place des Lices.

Un hommage ouvert à tous se tiendra également au Pré des Pêcheurs, dans le quartier de la Ponche, au coeur de l'ancien village de pêcheurs devenu un haut lieu de villégiature pour la "jet set" internationale.

Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre dernier. Icône féminine, elle a aussi défrayé la chronique pour ses propos controversés sur l'islam et l'immigration, qui lui ont valu plusieurs condamnations judiciaires.

