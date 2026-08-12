France-Barbut estime à plus de €10 mds le coût de l'été caniculaire

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a évoqué mercredi un coût de cet été caniculaire compris entre 10 et 15 milliards d'euros pour l'économie française et à 40.000 le nombre de personnes victimes de coupures d'eau.

Lors d'un point de presse, elle a appelé à "changer d'échelle" en matière d'adaptation au réchauffement de la planète.

"Les conséquences économiques du changement climatique sont désormais considérables", a-t-elle dit.

"La sécheresse de 2022 avait déjà représenté 5,6 milliards d'euros de coûts directs et indirects et cela ne prenait pas en compte les coûts socio-économiques liés à la baisse de productivité, du tourisme et les coûts en santé", a-t-elle expliqué.

"La facture en 2026 est difficile à estimer à date, car l’épisode n’est pas terminé, mais sans nul doute sera bien supérieure à 2022 car la canicule a été plus longue et plus intense, l'étendue des feux de forêt et la baisse de la production agricole bien plus importantes".

"L'Insee estime, même si ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précaution, de l'ordre de 10 et 15 milliards d'euros les coûts directs et indirects de la canicule de cet été", a ajouté la ministre.

"Nous devons changer d'échelle", a dit Monique Barbut, promettant pour "le début de l'automne" des propositions pour faire évoluer les politiques publiques afin de mieux s'adapter au changement climatique.

Un retour d'expérience de cet épisode caniculaire sera réalisé fin octobre.

La France connaît cette semaine un nouvel épisode caniculaire, avec des températures largement supérieures à 30°C.

Selon Monique Barbut, 50 départements connaissent des difficultés d'approvisionnement en eau potable.

"Pour plus de 40.000 personnes, la sécheresse se traduit déjà par des coupures d'eau au robinet", a-t-elle fait savoir.

"La semaine dernière, l'approvisionnement de plus de 550.000 habitants était considéré comme étant en tension, et l'approvisionnement de plus de trois millions d'habitants placé en vigilance", a-t-elle détaillé.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)