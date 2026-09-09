 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Baisse surprise de la production industrielle en juillet
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 08:49
Ajouter Boursorama à vos sources

Vue aérienne des rues désertes autour des monuments de Paris pendant l'épidémie de coronavirus

Vue aérienne des rues désertes autour des monuments de Paris pendant l'épidémie de coronavirus

La ‌production industrielle de la France ​a baissé de façon inattendue de 0,4% en juillet, montrent les données ​publiées mercredi par l'Insee.

Les analystes interrogés ​par Reuters tablaient ⁠en moyenne sur une hausse de ‌0,2% d'un mois sur l'autre en juillet.

"La production augmente ​nettement ‌dans les industries extractives, énergie, ⁠eau (+5,0%), et plus modérément dans la fabrication de biens d’équipement électriques, ⁠électroniques et ‌informatiques (+0,5 %)", déclare l'Insee dans ⁠un communiqué.

L'institut précise que la ‌production baisse de 1,9% ⁠dans la fabrication de matériels ⁠de transport, ‌de 0,8% dans les industries ​agroalimentaires, tandis ‌qu'elle reste quasi-stable dans les "autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie...).

Elle ​baisse également de 3,8% dans la cokéfaction et ⁠le raffinage, ajoute l'Insee.

En juin, la production industrielle a baissé de 0,1%, révisé de +0,1%, selon les données.

(Rédigé par Aleksandra Kret, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

5 commentaires

  • 09:55

    Surprise, l'eau mouille.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank