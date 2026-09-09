France: Baisse surprise de la production industrielle en juillet

Vue aérienne des rues désertes autour des monuments de Paris pendant l'épidémie de coronavirus
La production industrielle de la France a baissé de façon inattendue de 0,4% en juillet, montrent les données publiées mercredi par l'Insee.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre en juillet.
"La production augmente nettement dans les industries extractives, énergie, eau (+5,0%), et plus modérément dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (+0,5 %)", déclare l'Insee dans un communiqué.
L'institut précise que la production baisse de 1,9% dans la fabrication de matériels de transport, de 0,8% dans les industries agroalimentaires, tandis qu'elle reste quasi-stable dans les "autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie...).
Elle baisse également de 3,8% dans la cokéfaction et le raffinage, ajoute l'Insee.
En juin, la production industrielle a baissé de 0,1%, révisé de +0,1%, selon les données.
(Rédigé par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)
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