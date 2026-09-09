France: Baisse surprise de la production industrielle en juillet

Vue aérienne des rues désertes autour des monuments de Paris pendant l'épidémie de coronavirus

La ‌production industrielle de la France ​a baissé de façon inattendue de 0,4% en juillet, montrent les données ​publiées mercredi par l'Insee.

Les analystes interrogés ​par Reuters tablaient ⁠en moyenne sur une hausse de ‌0,2% d'un mois sur l'autre en juillet.

"La production augmente ​nettement ‌dans les industries extractives, énergie, ⁠eau (+5,0%), et plus modérément dans la fabrication de biens d’équipement électriques, ⁠électroniques et ‌informatiques (+0,5 %)", déclare l'Insee dans ⁠un communiqué.

L'institut précise que la ‌production baisse de 1,9% ⁠dans la fabrication de matériels ⁠de transport, ‌de 0,8% dans les industries ​agroalimentaires, tandis ‌qu'elle reste quasi-stable dans les "autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie...).

Elle ​baisse également de 3,8% dans la cokéfaction et ⁠le raffinage, ajoute l'Insee.

En juin, la production industrielle a baissé de 0,1%, révisé de +0,1%, selon les données.

(Rédigé par Aleksandra Kret, édité par ​Augustin Turpin)