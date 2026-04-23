France-Algérie : le Medef veut "contribuer à ce que les relations se détendent", dit Patrick Martin

Le chef de file de l'organisation patronale doit effectuer une visite de deux jours dans le pays d'Afrique du nord.

Patrick Martin, à Paris, le 28 août 2025 ( POOL / THIBAUD MORITZ )

"Si je peux apporter ma contribution à cela, ça sera bien". Le président du Medef a dit vouloir "contribuer à ce que les relations se détendent" avec l'Algérie, avant une visite de deux jours à l'invitation de l'organisation patronale homologue, le Crea, a-t-il affirmé jeudi 23 avril sur Radio Classique .

Patrick Martin se rend à Alger ce jeudi en petit comité, accompagné notamment du coprésident français du conseil d'affaires algéro-français, Yannick Morillon, mais pas à la tête d'une délégation d'entreprises, avait indiqué l'organisation patronale.

La relation entre la France et l'Algérie est très fortement dégradée depuis la reconnaissance à l'été 2024 par la France d'un plan d'autonomie sous "souveraineté marocaine" pour le Sahara occidental. Dans ce territoire au statut non défini selon l'ONU, un conflit oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger. L'Algérie avait immédiatement retiré son ambassadeur en France, et la situation avait continué de se dégrader ensuite.

L'Algérie soigne sa place de "destination fiable pour l'investissement énergétique"

"On sait très bien qu'il y a un froid. Et si le monde des affaires, à sa place, peut contribuer à ce que les relations se détendent, parce que l'Algérie est un partenaire important pour la France d'une manière générale, pour son économie en particulier... Si je peux apporter ma contribution à cela, ça sera bien" , a déclaré Patrick Martin. Ce dernier a également affirmé que le Medef "avait contribué au dégel des relations avec le Maroc en 2024". Le Medef va "jouer son rôle en contribuant à ce qu'on renoue avec une relation plus apaisée" car "il est indispensable qu'on travaille avec le plus grand nombre de pays à travers la planète, surtout quand ils sont à proximité géographique et culturelle", a poursuivi Patrick Martin.

D'importantes entreprises françaises sont implantées en Algérie, comme TotalEnergies et plusieurs grandes banques. Fournisseur du gaz et pétrole prisé de nombreux pays, en particulier depuis le coup de chaud au Moyen-Orient et les dommages sur les infrastructures énergétiques de plusieurs pays du Golfe, l'Algérie a lancé en début de semaine un appel d'offres international pour l'attribution de nouvelles concessions d'hydrocarbures.

Ce appel d'offre "s'inscrit dans la vision stratégique de l'Etat (algérien, ndlr) visant à renforcer l'attractivité du secteur, à valoriser les ressources nationales en hydrocarbures et à consolider la place de l'Algérie en tant que destination fiable pour l'investissement énergétique", a notamment déclaré le ministre algérien des Hydrocarbures Mohamed Arkab, lundi 20 avril.