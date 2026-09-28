France-A Metz, séquence européenne pour le pape Léon XIV et Emmanuel Macron

Le pape Léon XIV conclut ce lundi sa tournée en France par une dernière étape à Metz, non loin de la frontière allemande, pour une séquence dédiée à l'Europe et à la paix en présence du président Emmanuel Macron.

A son arrivée à l'aéroport de Metz-Nancy en provenance de Lourdes (Hautes-Pyrénées) le souverain pontife a été accueilli par le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, Laurent Nunez, et le cardinal de Metz, Mgr Philippe Ballot.

Dans cette région marquée par les guerres mais aussi par la réconciliation franco-allemande, le souverain pontife rendra hommage à Robert Schuman, figure locale ayant oeuvré pour la construction européenne, en cours de béatification.

Après une rencontre avec les représentants d'autres religions, Léon XIV prononcera un discours sur "les racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

Outre Emmanuel Macron, seront présents le Grand-Duc de Luxembourg, le Premier ministre du Luxembourg, l'ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, ainsi que la ministre-présidente du Land voisin de Sarre.

Une déambulation en "papamobile" est prévue dans les rues de Metz avant une messe en la cathédrale Saint-Etienne en présence d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas assisté aux autres offices célébrés par le pape en France.

Le président "a réorganisé son agenda" de lundi à cette fin, a fait savoir l'Elysée.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)