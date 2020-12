Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: 76 mosquées dans le collimateur du ministère de l'Intérieur Reuters • 03/12/2020 à 09:56









FRANCE: 76 MOSQUÉES DANS LE COLLIMATEUR DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR PARIS (Reuters) - Soixante-seize mosquées soupçonnées de radicalisation vont être contrôlées dans les jours à venir en France, a déclaré jeudi Gérald Darmanin. "Il y a, d'après les services de renseignement, 76 lieux de culte qui sont soupçonnés de radicalisation, de séparatisme", a dit le ministre de l'Intérieur au micro de RTL, détaillant une information diffusée la veille sur son compte Twitter. "Il y a en France 2.600 lieux de culte musulmans. Quand on voit 76 sur 2.600, on est loin de ce qu'on peut entendre parfois de la radicalisation généralisée mais il y a dans des endroits parfois très concentrés effectivement des lieux de culte qui sont manifestement antirépublicains." "Soixante-seize ont été bien identifiés par les services, donc je lance à partir de cet après-midi - puisque je réunis les préfets cet après-midi - des contrôles généralisés de ces lieux de culte pour lever des doutes", a-t-il ajouté. "Si ces doutes sont confirmés, je demanderai leur fermeture." Gérald Darmanin a ordonné le contrôle d'associations soupçonnées d'islamisme radical après l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre dernier. Plusieurs d'entre elles ont été dissoutes et la grande mosquée de Pantin a été fermée pour six mois. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

