France: 3ème hausse consécutive du moral des ménages en septembre selon l'Insee

La confiance des ménages français s'est améliorée pour le troisième mois consécutif en septembre, a annoncé mercredi l'Insee.

L'indicateur la synthétisant s'est établi à 95, en hausse de deux points par rapport à août, tout en restant sous sa moyenne de longue période de 100.

Les ménages ont ce mois-ci une opinion qui s'améliore, et sur leur situation financière récente (+2 à -21, soit à égalité avec sa moyenne de longue période), et sur leur situation financière à venir, dont le solde s'établit à -6, une hausse de trois points qui lui fait dépasser légèrement sa moyenne de longue période pour la première fois depuis mars 2022.

De même, les ménages ont une meilleur opinion de leur capacité d'épargne, à la fois actuelle (+2 à 18) et future (+5 à 15), les deux dépassant nettement leur moyenne de longue période.

La proportion de ménages considérant qu'il est opportun de faire des achats importants continue d'augmenter légèrement: +1 à -29, mais cet élément reste largement en dessous de sa moyenne.

Les ménages semblent bien plus optimistes quant au niveau de vie futur en France, qui gagne six points à -38, et sur le niveau de vie récent dans le pays, en hausse de trois points à -65.

Là encore, cependant, ces deux soldes restent bien en dessous de leur moyenne.

Dans le même esprit de regain d'optimisme, les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage diminuent: le solde les mesurant perd deux points à 26.

Enfin, la crainte de l’inflation recule de nouveau: la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté dans les douze derniers mois diminue de nouveau fortement, en recul de dix points à 3, et au plus bas depuis septembre 2021, tout en restant bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

La part des ménages considérant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois est stable. Le solde reste au dessous de sa moyenne de longue période.

Ces opinions ont été collectées par téléphone auprès d'environ 2.000 ménages, du 27 août au 17 septembre.