FRANCE: 3 MILLIARDS D'EUROS DANS LE PLAN DE RELANCE POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES, CONFIRME LE MAIRE PARIS (Reuters) - Le plan de relance de l'économie française attendu à la fin du mois inclura trois milliards d'euros destinés à favoriser l'investissement des entreprises, a confirmé jeudi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Dans le plan de relance que je présentai le 25 août, il y aura trois milliards d'euros qui seront spécifiquement dédiés au soutien à l'investissement des entreprises, de façon à ce que la machine redémarre, que des emplois nouveaux soient créés et que nous puissions retrouver notre niveau de développement économique qui, je le rappelle, était très satisfaisant avant la crise", a-t-il déclaré sur BFMTV. (Marc Angrand)

