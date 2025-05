Foxconn: protocole d'accord avec Mitsubishi pour développer un véhicule électrique

( AFP / WALID BERRAZEG )

Le géant technologique taïwanais Foxconn, soucieux de diversification, a signé un protocole d'accord avec le constructeur automobile japonais Mitsubishi afin de lui fournir un modèle de voiture électrique, selon un communiqué publié mercredi.

Ce modèle, développé par Foxtron, une filiale de Foxconn, sera produit à Taïwan par le groupe automobile Yulon et commercialisé au second semestre 2026 à commencer par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a précisé Mitsubishi.

"Sur la base de ce protocole d'accord, Mitsubishi Motors et Foxtron poursuivront les discussions en vue d'un accord définitif", souligne-t-il.

Foxconn, également connu sous son nom officiel Hon Hai Precision Industry, est le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, et fabrique des produits pour un grand nombre d'entreprises, notamment Apple.

Soucieux de se diversifier dans les véhicules électriques, il a intensifié ces derniers mois ses approches de groupes automobiles japonais, organisant notamment un séminaire à Tokyo pour exposer ses ambitions. Sa branche automobile est d'ailleurs dirigée par un ancien haut responsable du constructeur Nissan.

L'accord passé avec Mitsubishi constitue une première percée, scrutée de près par les experts du secteur, l'externalisation de la production d'un véhicule à un acteur non automobile restant rare.

Par ailleurs, Foxconn a admis mi-février être ouvert au rachat de la participation du constructeur français Renault dans Nissan, en sérieuse difficulté financière et en quête désespérée d'un partenaire.

L'appétit de Foxconn à travailler avec les constructeurs japonais intervient alors que ces derniers, très en retard sur le tout-électrique après avoir longtemps privilégiés les hybrides, sont confrontés à la rude concurrence des marques chinoises sur des marchés-clés.