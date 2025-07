Fou : Strasbourg trouve son latéral chez un club de Premier League inattendu

Le RC Strasbourg continue son mercato XXL (plus de 94 millions d’euros dépensés) en signant le jeune Ishé Samuels-Smith pour 7,5 millions d’euros . Où est-ce que le staff strasbourgeois a bien pu aller dénicher cette pépite anglaise de 19 ans, alors qu’elle n’a pas encore fait ses débuts en pro ? On ne vous laisse pas mijoter plus longtemps : Chelsea . Encore et toujours Chelsea.…

ARM pour SOFOOT.com