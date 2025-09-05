Forum de Giverny : quand l’adaptation au changement climatique devient un impératif économique

C'est devenu un rituel de rentrée : chaque premier vendredi de septembre, le musée des Impressionnismes à Giverny se transforme en agora économique. Le Forum de Giverny, rendez-vous des entreprises durables, dont Le Point est partenaire, réunit patrons, ministres, parlementaires et experts autour des grands défis écologiques et sociaux.

Cette année, pour sa septième édition, a été placé au cœur des débats un sujet forcément brûlant : l'adaptation au changement climatique. Alors que 2025 bat des records de chaleur et que le gouvernement déploie le plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), la question pour les entreprises n'est plus de savoir s'il faut s'adapter, mais comment, et à quel rythme.

« 2025 est l'année des choix. Alors que le monde se prépare à la COP30 au Brésil en novembre et à célébrer en décembre les dix ans de l'accord de Paris, le contraste entre l'urgence climatique et la lenteur des actions n'a jamais été aussi saisissant. À cela s'ajoute un phénomène inquiétant : la montée des populismes et des replis nationaux, qui fragilise les consensus internationaux et alimente la tentation du statu quo », alerte Romain Mouton, président du Cercle de Giverny, organisateur de l'événement.

Un sondage Ifop réalisé pour le Cercle de Giverny, révélé en exclusivité par Le Point , confirme que l'adaptation est désormais au cœur des