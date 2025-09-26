Forte audience mais pas de record pour les adieux de la série phénomène HPI

Les deux principaux acteurs de HPI Audrey Fleurot, qui interprète Morgane Alvaro, et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) à Lille le 28 mars 2025 ( AFP / Sameer Al-Doumy )

L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi.

Diffusé de 21h15 à 22h30, l'épisode intitulé "Supernova" a réalisé 31,7% de part d'audience. Cela signifie que près d'un tiers des téléspectateurs le regardait, ce qui place TF1 largement en tête des chaînes à cette heure-là.

Cet épisode marquait les adieux Morgane Alvaro, jouée par Audrey Fleurot, l'héroïne de cette série qui a marqué l'histoire récente de la télé.

Lancée en 2021, HPI a atteint des sommets d'audience: l'un des épisodes de la première saison avait dépassé les 12 millions de téléspectateurs (replay inclus), record pour une série depuis 2005.

Au fil des saisons, les audiences ont baissé, tout en restant à un niveau très élevé.

Diffusée en 2024, la quatrième saison a attiré en moyenne 8,3 millions de téléspectateurs par épisode (replay inclus).

La cinquième et dernière saison a été programmée cette année en deux salves: les quatre premiers épisodes ont été diffusés en mai et en juin, et les quatre derniers l'ont été en septembre, jusqu'à jeudi. Elle s'est située aux alentours de 5 millions de téléspectateurs par épisode.

Dans la série, Morgane Alvaro est une femme de ménage à la personnalité extravertie et aux tenues voyantes (couleurs fluo et imprimé panthère), qui est recrutée pour aider la police grâce à son haut potentiel intellectuel (HPI).

"Beaucoup de gens s'identifient à Morgane, elle fait et dit beaucoup de choses qu'on n'oserait pas", avait déclaré en mai à l'AFP la cocréatrice de HPI, Alice Chegaray-Breugnot, pour expliquer son succès.

Mettre un terme à la série est "une décision très collective", avait-elle ajouté. "Dès le départ, on n'avait pas vocation à faire mille saisons. Cinq, ça nous paraissait bien car on n'était pas lassé, on avait encore des choses à dire."

Des remakes sont nés dans une dizaine de pays, dont les Etats-Unis (sous le titre "High Potential").