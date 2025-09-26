"Ancien responsable politique", profil féminin : qui pour succéder à Pierre Moscovici à la Cour des comptes?

Le premier président de la Cour a annoncé qu'il quitterait ses fonctions plus tôt que prévu, d'ici la fin 2025. Les paris sont ouverts sur l'identité de la personne qui lui succèdera.

Pierre Moscovici, le 16 septembre 2025, à Paris ( AFP / GUILLAUME BAPTISTE )

Qui pour mener les "Sages" ? Sur le départ, Pierre Moscovici s'est prêté au jeu du portrait-robot de son successeur à la tête de la Cour des Comptes, à l'occasion d'un entretien à franceinfo , vendredi 26 septembre. Le premier président de l'institution a annoncé le 18 septembre qu'il quitterait la Cour des comptes en fin d'année, quelques mois avant la fin de son mandat prévue en septembre 2026, ambitionnant de rejoindre la Cour des comptes européenne à Luxembourg.

"36 Premiers présidents et aucune Première présidente" jusqu'à présent

Invité à dresser les grands traits du candidat idéal, il a rapporté "qu'en général, c'est un ancien responsable politique, parce que ça lui donne de la force de percussion".

Mais "il faut qu'il soit prêt à adopter la réserve du haut magistrat" et "qu'il ait de l'expérience et de l’autorité".

"Peut-être est-ce le temps d'une femme", a-t-il poursuivi, soulignant "qu'il y a eu 36 Premiers présidents et aucune Première présidente". Il ne s'est toutefois pas prononcé sur le nom d'Elisabeth Borne, la ministre démissionnaire de l'Education nationale, qui est parfois cité.

Budget 2026 : le "compte à rebours" est lancé

Pierre Moscovici a par ailleurs évoqué la course contre la montre lancée pour pour le projet de budget 2026, qui doit être présenté au Parlement pour la mi-octobre. "Il y a un compte à rebours. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre et il faut, pour respecter les droits du Parlement à délibérer sur le projet de loi de finances, que celui-ci soit déposé devant le Parlement le 15 octobre et (...) que nous l'ayons autour du 1er octobre" au Haut conseil des Finances publiques, a déclaré Pierre Moscovici.

"On peut avoir peut-être encore un tout petit délai pour se prononcer" mais "dans 17 jours à peu près, il doit y avoir un PLF qui est déposé devant le Parlement", a-t-il ajouté. "Cela peut être aussi un projet qui n'est pas complètement achevé, un projet qui peut être soumis à discussion, qui peut ensuite être amendé", a-t-il souligné. Selon le site internet du gouvernement consacré au budget, le PLF 2026 doit être présenté au Conseil des ministres "avant le premier mardi d'octobre", c'est-à-dire le 7, et déposé à l'Assemblée nationale "au plus tard le 13 octobre" pour que le Parlement dispose des 70 jours prévus par la Constitution pour en débattre.