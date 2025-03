Fort ralentissement des embauches dans le privé aux Etats-Unis en février

Les embauches dans le secteur privé ont connu un fort ralentissement en février aux Etats-Unis, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi, qui cite le contexte politique comme facteur.

Le mois dernier, 77.000 créations nettes d'emploi ont été enregistrées, d'après cet indicateur, contre 186.000 en janvier (chiffre révisé à la hausse).

Les analystes s'attendaient à un bien moindre ralentissement, avec autour de 148.000 créations, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Le rythme des embauches a ralenti à son plus faible niveau depuis juillet, et des emplois ont été supprimés dans les secteurs du commerce/transport, de la santé et de l'éducation", selon le communiqué.

Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP, évoque l'impact potentiel des "incertitudes liées à la politique et du ralentissement des dépenses de consommation".

"Nos données, combinées avec d'autres indicateurs récents, suggèrent que les employeurs hésitent à embaucher le temps d'avoir une idée clair du nouveau contexte économique", ajoute-t-elle dans le communiqué.