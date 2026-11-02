Formule 1-Antonelli sacré champion du monde à 20 ans, un record de précocité

(Actualisé avec précisions)

Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu dimanche le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1, à l'âge de 20 ans et 68 jours, à l'issue du Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen (Red Bull), et est également le premier Italien à finir au sommet du classement des pilotes depuis 1953.

Avec sa troisième place au Mexique, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli compte désormais 119 points d'avance en tête du classement mondial, devant Verstappen, son nouveau dauphin, un total qui ne peut plus être rattrapé, à quatre Grands Prix de la fin de la saison.

La course a été émaillée d'incidents, avec un drapeau rouge ayant donné lieu à une interruption de plus d'une demi-heure, avec 25 tours restant à disputer, et plusieurs accidents.

"Je suis sans voix", a déclaré à la foule Kimi Antonelli à l'issue de la course. "J'essaie d'assimiler ce qu'il vient de se passer", a-t-il poursuivi. "C'est une saison incroyable, et partager ce podium avec Max et Lewis est vraiment incroyable. J'ai hâte de disputer de nouvelles batailles à l'avenir".

Jusqu'alors, le plus jeune champion du monde de F1 était l'Allemand Sebastian Vettel, qui avait remporté son premier titre mondial en 2010 à l'âge de 23 ans et 134 jours.

Le précédent champion du monde italien fut Alberto Ascari, il y a 73 ans.

George Russell (Mercedes), sixième du GP du Mexique, devait remporter la course pour espérer encore pouvoir rattraper son équipier au classement mondial. Il chute à la quatrième place de ce classement, devancé par Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Le champion du monde sortant, Lando Norris (McLaren), a pris la 5e place de la course, juste derrière le Français Charles Leclerc (Ferrari).

(Alan Baldwin)