Forges de Tarbes, Fonderie de Bretagne : Europlasma veut vendre ses actifs de défense, un "investisseur français" dans la course

Le montant de l'opération se chiffrerait, selon le groupe, à 150 millions d'euros.

Une production de corps creux d'obus aux Forges de Tarbes, en mars 2025 ( AFP / ED JONES )

En pleins débats sur le réarmement français, le repreneur en série de sites industriels en difficulté Europlasma, qui détient Valdunes, la Fonderie de Bretagne ou encore les Forges de Tarbes, a annoncé vendredi 10 avril entrer en négociations exclusives avec un "investisseur français" non divulgué, pour lui céder ses activités liées à la défense.

Coté en Bourse , le groupe basé dans les Landes a publié un communiqué où il "annonce avoir conclu un accord d'exclusivité en vue de la cession de ses activités liées à la défense pour un montant de 150 millions d'euros" . Cette période de discussion court jusqu'au 25 mai 2026 et "pourra être prolongée d'un mois", tandis que l'opération doit intervenir "au plus tard le 15 octobre prochain", dit Europlasma.

Des emblèmes industriels français à la relance

L'entreprise ne précise pas les sites concernés mais indique qu'il s'agit de ses activités "de développement, de production et de commercialisation de corps creux d'obus de moyens et gros calibres", notamment produits dans les Forges de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.

Cette dernière, présentée par Europlasma comme "la seule forge capable d'assurer la production de corps creux de grandes dimensions en France", a notamment pour client le groupe franco-allemand de défense KNDS, issu du rapprochement en 2015 de Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et de Nexter.

Fin 2025, KNDS avait ainsi intensifié sa commande de corps d'obus de 155 mm aux Forges de Tarbes en signant avec Europlasma un contrat de 3 ans reconductible pour produire jusqu'à 150.000 unités. Cet accord, qui pourra être reconduit pour trois ans supplémentaires et dont le montant n'a pas été dévoilé, "fixe une fourniture comprise entre 60.000 et 150.000 corps creux par Les Forges de Tarbes pour la période 2026-2028". Jusqu'à présent, KNDS passait des commandes annuelles aux Forges de Tarbes. Le passage à un contrat de trois ans permet aux Forges de Tarbes une "montée en puissance capacitaire", assure le communiqué.

Europlasma, initialement spécialisé dans les activités de dépollution, a acquis plusieurs grands noms de l'industrie française en difficultés ces dernières années.

Les plus connus sont Valdunes, spécialiste des roues et essieux pour le transport ferroviaire situé près de Dunkerque (Nord), et les Forges de Tarbes, fournisseur de la Défense nationale ainsi que la Fonderie de Bretagne, héritière des Forges d'Hennebont et longtemps prestataire de Renault, dans le Morbihan. Ce dernier site a subi un incendie mi-janvier, qui n'a pas fait de blessé mais occasionné de "gros dégâts", alors que la production venait d'y reprendre. Selon une source au fait de la situation interrogée par l'AFP sous condition d'anonymat, la reprise du travail est attendue le 18 mai.

"Fonds spéculatifs" contre capacités productives ?

Europlasma suscite de nombreuses critiques et ses dirigeants ont récemment été auditionnés par la commission d'enquête parlementaire sur la "prédation des capacités productives par les fonds spéculatifs". Ces fonds sont accusés de reprendre des entreprises pour en "aspirer un maximum de valeur", quitte à laisser salariés et usines sur le carreau.

"Nous n'avons cessé d'alerter sur la fragilité financière du groupe, son incapacité à financer les investissements défense dans ses entreprises des Forges de Tarbes, de Valdunes ou de Fonderie de Bretagne dont il s'est porté acquéreur pour des montants dérisoires", a réagi la députée LFI Aurélie Trouvé dans un message à l'AFP.

Europlasma avait communiqué fin octobre des résultats financiers dans le rouge pour le premier semestre 2025: plus de 27 millions d'euros de pertes nettes pour un peu moins de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, et un excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité, négatif à près de 11 millions d'euros. La société n'a pas encore communiqué sur ses résultats annuels 2025, plus de trois mois après la fin de l'exercice.