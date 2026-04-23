Football-Yamal forfait pour le reste de la saison, devrait être disponible pour la Coupe du monde

(Actualisé avec déclarations Yamal)

Le prodige du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne Lamine Yamal manquera le reste de la saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche mais devrait être disponible pour la Coupe du monde cet été, a annoncé jeudi le club catalan.

Lamine Yamal avait quitté le terrain en boitant lors de la victoire contre le Celta Vigo (1-0), mercredi en championnat. Un match au cours duquel le joueur de 18 ans avait inscrit le seul but sur penalty.

"Les examens effectués ont confirmé que le joueur de l'équipe première Lamine Yamal souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche (muscle biceps fémoral)", a indiqué le FC Barcelone sur X.

"Le joueur suivra un traitement conservateur. Lamine Yamal manquera le reste de la saison, mais il devrait être disponible pour la Coupe du monde."

Grand artisan du sacre espagnol lors de l'Euro 2024, le deuxième au classement du Ballon d'Or 2025 est le meilleur buteur barcelonais cette saison en championnat avec 16 réalisations.

"Cette blessure m'écarte du terrain au moment où je voulais le plus en être et ça fait plus mal que je ne peux l'expliquer", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

"Ce n'est pas la fin, c'est juste une pause. Je reviendrai plus fort, plus motivé que jamais, et la saison prochaine sera meilleure."

L'Espagne débutera son Mondial le 15 juin face au Cap-Vert avant de défier l'Arabie saoudite puis l'Uruguay.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)