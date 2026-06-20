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Football-Victoire écrasante 5-1 des Pays-Bas face à la Suède
information fournie par Reuters 20/06/2026 à 21:23

Un doublé précoce de Brian Brobbey, deux autres buts en seconde mi-temps de Cody Gakpo et un but en fin de match de Crysencio Summerville ont permis aux Pays-Bas d'enregistrer une impressionnante victoire 5-1 face à la Suède en Coupe du Monde samedi.

Brobbey, préféré au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe, Memphis Depay, a marqué deux fois dans les 17 premières minutes, donnant ainsi l'avantage aux Néerlandais dès le début du match. Peu après la reprise, deux buts de Gakpo en l'espace de sept minutes leur ont permis de prendre une avance insurmontable.

Le remplaçant Anthony Elanga a réduit l'écart à la 59ème minute d'un match très animé, mais ce but n'a été qu'une maigre consolation pour la Suède, loin de déclencher une remontée. La déroute néerlandaise a été scellée lorsque Summerville, après un slalom jusqu'à l'entrée de la surface, a conclu d'une frappe précise dans la dernière minute.

Les Pays-Bas occupent la tête du groupe F avec quatre points, tandis que la Suède reste à trois points après deux matches, après avoir battu la Tunisie 5-1 lors de son premier match. Le Japon et la Tunisie s'affronteront plus tard samedi à Monterrey.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot)

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