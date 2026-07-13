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Football-Sorloth pris pour cible en ligne après l'élimination de la Norvège au Mondial
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:15

L'attaquant norvégien Alexander Sorloth a été la cible de violentes attaques en ligne après l'élimination de la Norvège en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre, samedi, a dit le sélectionneur de l'équipe Stale Solbakken.

Les messages haineux ont commencé après une action décisive en contre-attaque, alors que la Norvège menait 1-0. En situation de deux contre un, Alexander Sorloth a choisi de frapper plutôt que de servir Erling Haaland, pourtant seul. Son tir a été contré, puis l'Angleterre a égalisé quelques minutes plus tard avant de s'imposer après prolongation (2-1).

La compagne d'Alexander Sorloth, Lena Selnes, a publié sur Instagram des captures d'écran de messages hostiles, dont certains appellent l'attaquant à mettre fin à ses jours.

"C'est tragique", a déclaré Stale Solbakken en conférence de presse à Miami. "C'est le monde dans lequel nous vivons. Je dis aux joueurs de rester à l'écart des réseaux sociaux, surtout dans des journées comme celle-ci."

"Il n'y a rien d'autre à en dire, sinon que c'est totalement insensé, à tous les niveaux."

Alexander Sorloth, 30 ans, qui joue à l'Atlético de Madrid, a défendu son choix après la rencontre, expliquant que le défenseur anglais John Stones avait fermé la ligne de passe vers Erling Haaland.

"Tout ce que je voulais faire dans cette situation, c'était donner le ballon à Erling", a-t-il expliqué. "Mais j'ai senti que la passe n'était pas possible, alors j'ai décidé de frapper."

(Reportage de Tommy Lund à Gdańsk ; version française Olivier Cherfan, édité par Benoit Van Overstraeten)

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