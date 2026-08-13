Football-Six fédérations arabes soutiennent Infantino, dont le Qatar et le Maroc

(Actualisé avec détails, réaction Irlande)

par Karolos Grohmann

Six présidents de fédérations nationales arabes de football, dont ceux du Qatar et du Maroc, pays co-organisateur de la Coupe du monde 2030, ont apporté jeudi leur soutien au président de la Fifa Gianni Infantino, alors que l'instance dirigeante du football mondial traverse une crise profonde après le rejet de son projet d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat l'année prochaine, affronte une révolte ouverte après que trois confédérations – l'UEFA, l'AFC et la Concacaf – l'ont de nouveau désavoué en début de semaine à la suite de son projet finalement avorté.

Le dirigeant suisse est sous le feu des critiques en raison de sa volonté de créer une nouvelle entité commerciale chargée d'organiser les compétitions de la Fifa - dont la Coupe du monde - et d'en céder environ 20% pour lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars.

"Reconnaissant le rôle important du football arabe dans le rapprochement des peuples et le renforcement de la coopération entre les fédérations de football à travers le monde arabe, nous exprimons notre soutien total à M. Gianni Infantino (...) et réaffirmons notre confiance en sa direction et en son engagement continu en faveur du développement du football à l’échelle mondiale", ont déclaré les dirigeants des six fédérations dans un communiqué commun.

Ce communiqué a été signé par les présidents des fédérations du Qatar, du Liban, du Maroc, du Soudan, de l’Égypte et de la Mauritanie. Quatre des six signataires sont également membres du Conseil de la Fifa.

"Nous apprécions profondément les efforts soutenus de M. Infantino pour faire progresser le football à l’échelle mondiale, multiplier les opportunités dans toutes les régions et renforcer le rôle de ce sport dans le rapprochement des personnes et des communautés", ont-ils ajouté.

"Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec lui en vue d’un avenir plus solide et plus prospère pour le football mondial."

Certaines de ces fédérations sont membres de la Confédération asiatique de football (AFC), qui a de nouveau critiqué le président de la Fifa dans un communiqué commun publié cette semaine avec l'UEFA et la Concacaf.

L'Irlande a rejoint jeudi une liste croissante de pays qui ont, eux, retiré leur soutien à Gianni Infantino.

"À la suite d'une réunion du conseil d'administration de la FAI, il a été décidé d'annuler la lettre de soutien que l'association avait fournie plus tôt cette année. Elle a depuis écrit à la Fifa pour expliquer ses raisons", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"L'association est reconnaissante du soutien que la Fifa apporte au football irlandais mais des événements récents ont soulevé de graves préoccupations concernant la gouvernance, la transparence et l'absence de consultation réellement significative."

Le projet avorté de Gianni Infantino prévoyait un versement compris entre 20 et 40 millions de dollars dès le début de l'année prochaine pour chaque fédération nationale soutenant le dispositif.

Malgré l'opposition des trois confédérations, qui représentent 136 des 211 fédérations membres appelées à voter en mars lors de l’élection présidentielle de la Fifa, Gianni Infantino dispose encore de nombreux alliés dans le monde du football.

(Rédigé par Karolos Grohmann; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)