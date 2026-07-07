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Football-Rosenior fait son retour en Ligue 1 au Paris FC
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 10:15

Le Paris FC a annoncé mardi la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur, où il remplace Antoine Kombouaré, et fait ainsi son retour en Ligue 1, six mois après avoir quitté le RC Strasbourg.

L'Anglais, qui fêtera ses 42 ans jeudi, s'est engagé pour les deux prochaines saisons, précise le club parisien dans un communiqué.

Liam Rosenior avait quitté le Racing en janvier dernier, après une saison et demie, pour rejoindre Chelsea, un club détenu par le même consortium, BlueCo. Il avait finalement été écarté par Chelsea après un peu plus de deux mois seulement.

"Ma famille et moi sommes très heureux d'accueillir Liam (Rosenior) dans notre club et de le voir revenir dans notre championnat, en France", a déclaré dans un communiqué Antoine Arnault, représentant de sa famille, propriétaire du Paris FC.

"J'ai toujours été séduit par sa philosophie de jeu et par ce qu'il bâtissait avec ses équipes."

En mai, le promu a terminé 11e de Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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