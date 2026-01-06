Football-Rosenior annonce son départ de Strasbourg pour Chelsea

UEFA Conference League - RC Strasbourg - Breidablik

L'Anglais Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg depuis 2024, a annoncé mardi son départ imminent pour prendre la tête de Chelsea après le limogeage d'Enzo ‍Maresca la semaine dernière.

"J'ai été autorisé à discuter avec l'un des plus gros clubs dans le monde, qui est champion du monde des clubs. C'est un honneur pour moi d'être associé à un club comme ça ‌et, aujourd'hui, on dirait que je vais devenir le prochain entraîneur de ce club de football", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée à Strasbourg.

"Je n'ai encore rien signé. Je me ​suis mis d'accord verbalement avec Chelsea", a-t-il ajouté.

Depuis la mise à l'écart d'Enzo Maresca le 1er ⁠janvier, Liam Rosenior faisait figure de favori pour lui succéder en raison de ses bons résultats à Strasbourg, club appartenant comme Chelsea au consortium BlueCo.

Arrivé en Alsace à ⁠l'été 2024, le technicien de 41 ‍ans a mené le RCSA à la septième place de Ligue 1 l'an ⁠passé. Cette saison, Strasbourg pointe également en septième position mais sans la moindre victoire lors des cinq derniers matches de championnat.

Le club alsacien s'est en revanche qualifié en huitièmes de finale de la Ligue Conférence ​grâce à sa première place en phase de ligue.

"Les 18 derniers mois ont été un bonheur et les meilleurs de ma carrière professionnelle", a déclaré Liam Rosenior. "J'aimerai ce club pour le reste de ma vie mais ⁠je ne pouvais pas refuser Chelsea."

Depuis le rachat de Strasbourg par le consortium BlueCo en ​2023, une partie des ultras du club avaient dénoncé "le fléau" de la multipropriété.

Le ​conflit entre la direction et ​cette frange de supporteurs a pris une nouvelle épaisseur en début de saison, avec des banderoles et ​une grève des encouragements, quand l'attaquant strasbourgeois Emanuel Emegha ⁠a posé avec le maillot de Chelsea qu'il doit rejoindre l'été prochain.

Ce choix risque-t-il de raviver la grogne des supporteurs ? "J'espère que non", a répondu l'Anglais.

"La réalité en football, c'est qu'il y a des niveaux de club, je connais l'ambition de ce club qui est d'atteindre le très haut niveau mais la réalité actuelle, c'est que ‌Strasbourg n'est pas au niveau de Chelsea. Il va grandir dans le futur."

"J'espère qu'ils comprendront qu'il y a parfois des opportunités qui ne se refusent pas", a-t-il insisté avant d'ajouter que Strasbourg "n'est pas là pour l'intérêt d'un autre club".

Chelsea, cinquième de Premier League, reste sur quatre rencontres consécutives sans victoire dont un nul à Manchester City dimanche (1-1). Les Blues défient Fulham mercredi dans un derby londonien.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ‌par Blandine Hénault et Sophie Louet)