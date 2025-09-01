 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football-Rabiot quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'AC Milan
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 20:48

Le milieu de terrain Adrien Rabiot a signé lundi avec l'AC Milan, près de deux semaines après sa mise à l'écart de l'Olympique de Marseille à la suite d'une altercation avec un coéquipier, a annoncé le club italien.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature définitive d'Adrien Rabiot, en provenance de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2028", a annoncé le club milanais dans un communiqué.

L'international français de 30 ans, appelé par Didier Deschamps la semaine dernière pour le premier rassemblement de l'équipe de France cette saison, avait été placé sur la liste des transferts le mois dernier par son club qui évoquait "un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais".

Le finaliste de la Coupe du monde 2022 avait été au coeur d'une altercation avec son ex-coéquipier Jonathan Rowe, parti depuis à Bologne (Italie), après la défaite à Rennes (1-0) en ouverture du championnat de Ligue 1. Il avait ensuite été écarté du groupe marseillais pour les deux rencontres suivantes face au Paris FC (5-2) et à l'Olympique lyonnais (0-1).

Adrien Rabiot retrouve la Serie A un an après l'avoir quittée. Libre de tout contrat après cinq saisons à la Juventus Turin, il avait signé l'été dernier l'OM.

Il n'aura disputé qu'une saison complète à Marseille, terminant à la deuxième place de la Ligue 1 derrière son club formateur, le Paris Saint-Germain.

Huitième l'an passé, l'AC Milan ne disputera aucune Coupe d'Europe cette saison. Le club lombard a commencé la saison 2025/2026 par une victoire et une défaite.

(Rédigé par Vincent Daheron)

