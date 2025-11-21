Football: Pogba dans le groupe de Monaco, plus de deux ans après son dernier match

PARIS (Reuters) -Paul Pogba a été convoqué vendredi dans le groupe de l'AS Monaco pour affronter samedi le Stade rennais en Ligue 1 et se rapproche ainsi d'un retour à la compétition, plus de deux ans après son dernier match.

Le milieu de terrain de 32 ans n'a plus joué en match officiel depuis septembre 2023 lorsqu'il évoluait alors avec la Juventus Turin.

Depuis, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France avait été écarté des terrains après un contrôle positif à la DHEA, un produit interdit qui augmente le taux de testostérone.

Initialement suspendu quatre ans en février 2024, il avait fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a ramené sa suspension à 18 mois en octobre 2024. Il était autorisé à retrouver les pelouses depuis mars dernier.

L'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus a rejoint librement Monaco en juin dernier et était déjà tout proche d'un retour le mois dernier, avant la trêve internationale, mais s'était finalement blessé à la cheville droite.

"On essaye de l’amener au plus haut possible, pour que le collectif en ressorte gagnant", a déclaré un peu plus tôt dans la journée son entraîneur Sébastien Pocognoli, en conférence de presse. "Sur son positionnement, cela dépendra de notre animation au milieu de terrain, mais il a les qualités pour s’adapter à ce qu’on veut mettre en place. Il n’a pas perdu sa technique et sa vista, il faut juste pouvoir les mettre dans un contexte de match."

"Beaucoup de choses, déjà son expérience, son leadership, sur et en dehors du terrain, sans parler de ses qualités qui devront s’adapter au rythme de la compétition", a-t-il ajouté lorsqu'il a été interrogé sur ce que peut apporter Paul Pogba à son équipe.

Sixième de Ligue 1, le club de la Principauté se déplace samedi à Rennes, huitième.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)