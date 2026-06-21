Football-Paqueta salue le retour de Neymar et son amitié avec Vinicius Jr

par Fernando Kallas

Lucas Paqueta a souligné dimanche l'importance de la victoire brésilienne contre Haïti (3-0) pour la confiance du groupe, tout en se félicitant du retour de Neymar à l'entraînement collectif et en évoquant ses liens étroits avec Vinicius Jr.

Lucas Paqueta a été l'un des joueurs les plus en vue du Brésil. Il a notamment délivré une superbe passe décisive à son ami d'enfance Vinicius Jr et a récupéré le ballon au début de l'action menant à l'un des buts de Matheus Cunha.

"Je pense que nous avons livré un bon match, conforme à la progression qu'on attendait sur notre qualité technique et notre jeu de construction. Nous avons décroché une victoire solide", a déclaré le milieu de terrain de 28 ans en conférence de presse, dans le New Jersey.

"C’est un match qui nous donne la confiance nécessaire pour continuer à progresser au fur et à mesure que la compétition avance."

Le Brésil a également été encouragé par la participation de Neymar à sa première séance d’entraînement complète avec le groupe dimanche.

"Nous sommes tous ravis qu’il soit de retour, qu’il reprenne l’entraînement et qu’il soit de nouveau sur le terrain avec nous tous", a souligné Lucas Paqueta.

"C’est un joueur absolument indispensable pour notre équipe nationale. Il a un parcours exceptionnel ici et peut encore nous apporter énormément. Il est très important, tout comme chaque autre joueur de l’équipe."

"Nous sommes heureux pour lui, heureux qu’il soit de retour, et nous espérons qu’il sera de retour sur le terrain dès que possible pour nous aider."

Lucas Paqueta a également fait l’éloge de Vinicius Jr, son ancien coéquipier au Flamengo, en précisant que leur lien remontait à l’époque où ils évoluaient ensemble au centre de formation.

"Nous entretenons une merveilleuse amitié depuis très longtemps", a raconté celui qui a fait son retour à Flamengo. "J’ai vu Vini pour la première fois quand il était encore très jeune, ce lien nous unit depuis l’époque où nous jouions ensemble à Flamengo."

"C’est quelqu’un que j’admire énormément, j’ai un immense respect pour lui. Il ne fait aucun doute qu’être ici avec lui et vivre une nouvelle Coupe du monde est quelque chose d’incroyablement spécial pour nous."

(Reportage Fernando Kallas; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)