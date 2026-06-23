Football-O'Neil quitte son poste d'entraîneur de Strasbourg pour rejoindre Ipswich Town

Le Racing Club de Strasbourg a annoncé mardi le départ de son entraîneur anglais Gary O'Neil, qui s'est engagé pour trois saisons à la tête du club d'Ipswich Town, promu en Premier League à l'issue de la saison écoulée.

"Sous contrat avec le Racing jusqu’en 2028, il rejoint Ipswich Town dans le cadre d’un accord conclu entre les deux clubs, incluant une indemnité de transfert", a déclaré le club alsacien dans un communiqué.

L'Anglais de 43 ans avait été nommé en janvier dernier pour succéder à Liam Rosenior, parti occuper le poste d'entraîneur de Chelsea, un club détenu par le même consortium, BlueCo.

Au cours de la deuxième partie de saison, Gary O'Neil aura vécu une demi-finale de Ligue Conférence perdue contre le Rayo Vallecano (2-0 au cumulé) et de Coupe de France, perdue également, contre l'OGC Nice (2-0). Le RCSA a terminé huitième de Ligue 1 et ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine.

"Le club communiquera prochainement sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur à la tête de l’équipe professionnelle", a précisé le club alsacien.

(Rédigé par Vincent Daheron)