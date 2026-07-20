Football-Mbappé meilleur buteur de la Coupe du monde

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a remporté dimanche le Soulier d'Or de meilleur buteur de la Coupe du monde de football avec 10 buts, soit deux réalisations de plus que l'Argentin Lionel Messi, battu en finale par l'Espagne (1-0 a.p.).

Alors que les deux joueurs étaient à égalité après les demi-finales, Kylian Mbappé s'est offert un doublé samedi dans le match pour la troisième place perdu contre l'Angleterre (6-4), tandis que Lionel Messi est resté muet en finale.

Le Français de 27 ans, champion du monde 2018, est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 22 buts, soit une longueur devant l'Argentin.

Kylian Mbappé a inscrit ses 22 buts en trois éditions de la Coupe du monde : quatre en 2018, huit en 2022 et, donc, 10 en 2026.

L'attaquant du Real Madrid a également délivré quatre passes décisives au cours du tournoi. Il est deuxième de ce classement dominé par son coéquipier Michael Olise (7 passes).

Pour sa part, avec ses sept passes décisives, Michael Olise a battu le record sur une seule édition que détenait le Brésilien Pelé, avec six "assists" en 1970, depuis que les passes décisives sont comptabilisées (en 1966).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)