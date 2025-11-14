Football-Mbappé forfait pour le déplacement en Azerbaïdjan

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé ne voyagera pas en Azerbaïdjan pour le dernier match, dimanche, de qualifications à la Coupe du monde 2026, a annoncé vendredi la Fédération française de football (FFF).

"Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid", a déclaré la FFF dans un communiqué.

L'attaquant du Real Madrid a marqué un doublé et délivré une passe décisive jeudi lors de la victoire face à l'Ukraine (4-0), qui a scellé la qualification des Bleus pour la prochaine Coupe du monde (11 juin-19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique).

Les milieux de terrain Manu Koné et Eduardo Camavinga ne seront pas du voyage non plus. Le premier est suspendu après avoir reçu un carton jaune contre l'Ukraine tandis que le second "était gêné par une tension musculaire à l’ischio gauche".

Eduardo Camavinga n'a pas joué jeudi.

Aucun nouveau joueur n'a été appelé pour pallier ces absences et les Bleus voyageront donc à 22.

(Rédigé par Vincent Daheron)