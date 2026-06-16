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Football-Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 22:34

Kylian Mbappé a égalé mardi le record de 57 buts inscrits en équipe de France d'Olivier Giroud grâce à sa réalisation contre le Sénégal, dans le New Jersey, lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde 2026.

Au MetLife Stadium d'East Rutherford, l'attaquant de 27 ans a ouvert le score en croisant sa frappe sur un service en profondeur parfait de Michael Olise.

Il rejoint Olivier Giroud, qui trônait seul en tête du classement des buteurs chez les Bleus depuis décembre 2022.

Le capitaine de l'équipe de France a marqué à l'occasion de sa 99e sélection, plus de neuf ans après sa première apparition sous le maillot bleu.

Il avait marqué son premier but en sélection en août 2017, contre les Pays-Bas (4-0 en qualifications au Mondial 2018), lors de son cinquième match en équipe de France.

Le champion du monde 2018 a marqué face au Sénégal son 13e but en Coupe du monde, seuls Gerd Müller (14), Ronaldo (15) et Miroslav Klose (16) font mieux.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

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