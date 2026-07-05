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Football-Malgré l'élimination, le Canada veut croire à un Mondial fondateur
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 20:06

par Lori Ewing

Le parcours historique du Canada à la Coupe du monde de football s'est achevé samedi en huitièmes de finale par une défaite contre le Maroc (3-0), mais le sentiment général n'avait rien à voir avec la déception.

Après avoir obtenu son premier point, sa première victoire et son premier succès en phase à élimination directe, la jeune équipe de Jesse Marsch quitte le tournoi avec le sentiment d'avoir ouvert une nouvelle page pour le football canadien.

Privé d'Alphonso Davies, le Canada a malgré tout imposé un football ambitieux, fait de pressing haut et d'attaques répétées, sans renoncer face à des adversaires plus réputés. Cette approche lui a permis de réussir son meilleur parcours au Mondial. Contre le Maroc, les Canadiens ont longtemps cru pouvoir prolonger l'aventure. Ils ont notamment livré une très belle première période, mais les occasions manquées ont pesé lourd.

"NOTRE MEILLEUR JOUEUR NOUS A MANQUÉ"

"S'il y a quelqu'un qui peut se mesurer à Achraf Hakimi, c'est Phonzie (le surnom d'Alphonso Davies)", a déclaré Stephen Eustaquio. "Notre meilleur joueur nous a manqué."

Les blessures ont forcément eu une influence sur le parcours des Canucks.

Alphonso Davies n'a disputé que quinze minutes pendant la compétition, Marcelo Flores s'est rompu le ligament croisé antérieur avant leur entrée en lice, et Ismaël Koné s'est gravement fracturé la jambe contre le Qatar. Tous deux sont restés auprès du groupe, symboles d'une équipe soudée malgré les coups durs.

Longtemps, le Canada a peiné à transformer sa large base de pratiquants en succès durable chez les hommes, contrairement à son équipe féminine, championne olympique en 2021.

Cependant, cette génération, emmenée par Alphonso Davies, Jonathan David, Richie Laryea et Stephen Eustaquio, commence à changer la donne et ce tournoi pourrait être fondateur pour les années à venir.

Au-delà du terrain, les images fortes de cette Coupe du monde canadienne resteront aussi celles de fans zones pleines, d'audiences télévisées records et d'un enthousiasme dépassant le simple cadre des passionnés.

Malgré l'élimination en huitièmes de finale, le meilleur reste peut-être à venir pour le football canadien.

(Reportage de Lori Ewing ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

Sport
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