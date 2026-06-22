Football-Malago élu président de la Fédération italienne après un troisième Mondial manqué

par Tommy Lund

Giovanni Malago a été élu lundi président de la Fédération italienne de football (FIGC), et aura pour mission de ramener les quadruples champions du monde au plus haut niveau après leur absence à une troisième Coupe du monde consécutive.

L'ancien président du Comité national olympique italien et du comité d'organisation des Jeux de Milan-Cortina 2026 succède à Gabriele Gravina, qui avait démissionné en avril après l’échec en qualifications pour la Coupe du monde.

Ce revers avait provoqué un tollé parmi les supporters et les responsables politiques, tandis que les clubs du pays n'ont pas non plus brillé dans les compétitions européennes.

Giovanni Malago doit dès à présent relever le défi de rassembler la fédération et de répondre à la crise profonde que traverse le football italien.

Parmi ses priorités figurent la nomination d'un sélectionneur de l'équipe nationale masculine, la refonte de la formation des jeunes et l'accélération des préparatifs pour l'Euro 2032, que l'Italie co-organisera avec la Turquie.

"La Fédération italienne de football ne doit pas se contenter d'administrer, elle doit être une source d'inspiration. C'est la plus grande institution sociale du pays, et pas seulement en termes de chiffres", a déclaré Giovanni Malago avant le vote.

"Nos racines ne doivent pas être une source de nostalgie ni un fardeau, elles doivent nous motiver pour aborder une nouvelle ère, courageuse, victorieuse, humble mais ambitieuse."

La nécessité d'une refonte en profondeur du football italien ne date pas d'hier, mais la défaite en barrage contre la Bosnie-Herzégovine, en avril, a souligné l'urgence.

Dans la foulée, le sélectionneur Gennaro Gattuso avait démissionné, tout comme Gianluigi Buffon, qui était le chef de délégation de l'équipe nationale.

Pour Gabriele Gravina, 72 ans, qui dirigeait la fédération depuis 2018, cette assemblée a été l'occasion d'un moment de réflexion.

"Je l'ai déjà dit, j'aurais dû partir plus tôt", a-t-il dit aux journalistes au début de la réunion.

(Rédigé par Tommy Lund à Gdansk; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)