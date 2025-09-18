Football/Ligue des champions-Kvaratskhelia en habits de lumière avec le PSG

par Vincent Daheron

PARIS, 18 septembre - Utilisé avec parcimonie depuis le début de la saison et sorti prématurément dimanche en Championnat de France, Khvicha Kvaratskhelia a mis mercredi ses habits de lumière pour guider le Paris Saint-Germain vers une large victoire face à l'Atalanta Bergame (4-0) et lancer sa campagne de Ligue des champions.

Arrivé l'hiver dernier au PSG, le Géorgien de 24 ans avait rapidement pris de l'importance pour devenir un homme fort de l'effectif parisien lors des échéances qui ont mené au premier titre en C1 de l'histoire du club. Il avait notamment inscrit un but magnifique contre Aston Villa en quarts de finale (5-4 au cumulé) puis le quatrième but de la finale remportée en mai dernier face à l'Inter Milan (5-0).

Sa présence dans le onze de départ concocté mercredi par Luis Enrique était une petite surprise puisqu'il était sorti après seulement 30 minutes de jeu contre Lens (2-0) trois jours plus tôt, à cause d'une blessure au mollet, et qu'il n'avait pas participé à l'entraînement collectif mardi.

"J'ai eu un petit problème mais le staff médical m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'étais prêt et j'ai donné 100% pour l'équipe", a déclaré Khvicha Kvaratskhelia sur Canal+ après avoir reçu le trophée d'homme du match face à l'Atalanta.

Sur la pelouse du Parc des Princes mercredi, l'ailier parisien n'a pas semblé être gêné le moins du monde par ses soucis physiques. Son coup de rein, ses dribbles et sa clairvoyance ont participé au jeu offensif séduisant du PSG, en dépit des absences d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, et déboussolé l'arrière-garde bergamasque.

Khvicha Kvaratskhelia a marqué le deuxième but parisien de la soirée, son premier cette saison, en décochant une frappe à l'entrée de la surface après une incursion éclair au coeur de la défense adverse (39e).

"Mon but ? Je n'ai pas trop de souvenirs, il faut que je le revoie. Mais je préfère celui inscrit la saison dernière contre Aston Villa", a-t-il souri.

La prestation de "Kvara", le troisième joueur parisien à avoir touché le plus de ballons mercredi (82), derrière Achraf Hakimi et Nuno Mendes, pourrait lancer sa saison. Celle-ci s'inscrivait jusqu'ici en pointillé : il avait cumulé avant mercredi soir environ 130 minutes en quatre rencontres depuis le début de la saison.

Remplacé avant le dernier quart d'heure, l'ancien Napolitain a été préservé par son entraîneur Luis Enrique en prévision, notamment, de la rencontre face à Marseille dimanche pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

(Reportage de Vincent Daheron)