 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Ligue des champions-Kvaratskhelia en habits de lumière avec le PSG
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 06:01

par Vincent Daheron

PARIS, 18 septembre - Utilisé avec parcimonie depuis le début de la saison et sorti prématurément dimanche en Championnat de France, Khvicha Kvaratskhelia a mis mercredi ses habits de lumière pour guider le Paris Saint-Germain vers une large victoire face à l'Atalanta Bergame (4-0) et lancer sa campagne de Ligue des champions.

Arrivé l'hiver dernier au PSG, le Géorgien de 24 ans avait rapidement pris de l'importance pour devenir un homme fort de l'effectif parisien lors des échéances qui ont mené au premier titre en C1 de l'histoire du club. Il avait notamment inscrit un but magnifique contre Aston Villa en quarts de finale (5-4 au cumulé) puis le quatrième but de la finale remportée en mai dernier face à l'Inter Milan (5-0).

Sa présence dans le onze de départ concocté mercredi par Luis Enrique était une petite surprise puisqu'il était sorti après seulement 30 minutes de jeu contre Lens (2-0) trois jours plus tôt, à cause d'une blessure au mollet, et qu'il n'avait pas participé à l'entraînement collectif mardi.

"J'ai eu un petit problème mais le staff médical m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'étais prêt et j'ai donné 100% pour l'équipe", a déclaré Khvicha Kvaratskhelia sur Canal+ après avoir reçu le trophée d'homme du match face à l'Atalanta.

Sur la pelouse du Parc des Princes mercredi, l'ailier parisien n'a pas semblé être gêné le moins du monde par ses soucis physiques. Son coup de rein, ses dribbles et sa clairvoyance ont participé au jeu offensif séduisant du PSG, en dépit des absences d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, et déboussolé l'arrière-garde bergamasque.

Khvicha Kvaratskhelia a marqué le deuxième but parisien de la soirée, son premier cette saison, en décochant une frappe à l'entrée de la surface après une incursion éclair au coeur de la défense adverse (39e).

"Mon but ? Je n'ai pas trop de souvenirs, il faut que je le revoie. Mais je préfère celui inscrit la saison dernière contre Aston Villa", a-t-il souri.

La prestation de "Kvara", le troisième joueur parisien à avoir touché le plus de ballons mercredi (82), derrière Achraf Hakimi et Nuno Mendes, pourrait lancer sa saison. Celle-ci s'inscrivait jusqu'ici en pointillé : il avait cumulé avant mercredi soir environ 130 minutes en quatre rencontres depuis le début de la saison.

Remplacé avant le dernier quart d'heure, l'ancien Napolitain a été préservé par son entraîneur Luis Enrique en prévision, notamment, de la rencontre face à Marseille dimanche pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.

(Reportage de Vincent Daheron)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.09.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING ... Lire la suite

  • C'est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), premier port de pêche français, que les professionnels du secteur se réunissent jeudi et vendredi pour débattre de l'avenir de la filière, encore meurtrie par le Brexit ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )
    "Un tournant" après les crises: les pêcheurs français réunis à Boulogne-sur-Mer
    information fournie par AFP 18.09.2025 05:36 

    Renouveler la flotte et gérer durablement la ressource: c'est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), premier port de pêche français, que les professionnels du secteur se réunissent jeudi et vendredi pour débattre de l'avenir de la filière, encore meurtrie par le Brexit. ... Lire la suite

  • Une manifestante tient une pancarte sur laquelle on peut lire "Coupes budgétaires, coupes gouvernementales" lors d'une manifestation sur la place de la République, à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Le souffle de la colère à nouveau dans la rue pour imposer d'autres choix budgétaires
    information fournie par AFP 18.09.2025 04:07 

    Ecoles et transports perturbés, cortèges massifs attendus et projets d'actions coup de poing: la colère sociale souffle en France jeudi, pour la seconde fois en huit jours, pour tenter d'imposer d'autres choix budgétaires à un Premier ministre sur une corde raide. ... Lire la suite

  • Monaco, pour qu’on nous donne l’envie
    Monaco, pour qu’on nous donne l’envie
    information fournie par So Foot 18.09.2025 00:30 

    Après une campagne européenne frustrante la saison dernière, l’AS Monaco joue son premier match de phase régulière de la Ligue des champions ce jeudi face au Club Bruges. Si le club du Rocher reste éclipsé par l’OM et le PSG dans cette édition, il a une carte à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank