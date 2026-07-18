Football-Les supporters poussent l'Argentine à vouloir un autre triomphe en Coupe du monde, dit Scaloni

L'Argentine, championne du monde en titre, est poussée à ramener un nouveau trophée à la maison par ses supporters, a déclaré son sélectionneur Lionel Scaloni avant la finale de la Coupe du monde de football qui opposera son équipe à l'Espagne dimanche.

Lors d'une conférence de presse organisée vendredi à New York, Lionel Scaloni a été interrogé sur la façon dont son équipe conserve son désir de gagner alors qu'elle possède déjà le plus prestigieux trophée du monde.

"Quand on voit les gens, comment ils célèbrent, comme ils sont heureux, cela vous touche, c'est impossible de ne pas être ému", a-t-il dit.

Le fait que l'Argentine défende sont titre avait amené certains experts, avant le tournoi, à penser que l'équipe ne se battrait peut-être pas autant pour remporter le tournoi cette fois-ci.

L'Argentine, encouragée par ses supporters fanatiques, est toutefois parvenue à maintes reprises à renverser la tendance lors de matches commencés en essuyant des revers.

"Au final, on joue pour eux, les joueurs jouent pour le pays, pour leurs familles", a dit Lionel Scaloni.

Le sélectionneur argentin a déclaré que son équipe était en bonne forme, même si, ayant disputé sa demi-finale contre l'Angleterre mercredi à Atlanta, elle disposait d'un jour de préparation de moins que l'Espagne.

"Nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner", a-t-il dit. "Hier soir, nous sommes arrivés à 23 heures. Demain sera une journée chargée. Je parlerai aux joueurs pour voir comment ils vont, mais en principe, ils vont bien."

La finale promet d'être un régal: l'Argentine, toute en énergie, en feu et emmenée par Lionel Messi, contre l'Espagne, championne d'Europe, et son jeune attaquant Lamine Yamal.

Ce match phare pourrait être le couronnement d'une longue et brillante carrière pour Lionel Messi.

"Arriver en finale à 39 ans comme il l'a fait, c'est quelque chose d'incroyable", a déclaré Lionel Scaloni.

"Il faut reconnaître la valeur de ce qu'il accomplit. Il a réussi quelque chose qui, il y a quelques années, était inimaginable. Arriver à ce stade et concourir à ce niveau n'a pas été facile. J'espère que nous gagnerons, mais même en cas de défaite, il restera un exemple pour tous."

(Rosalba O'Brien)