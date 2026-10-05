Football-Les Bleus renversent la Belgique grâce à leurs remplaçants

(Actualisé avec détails, déclarations)

L'équipe de France a renversé la Belgique (4-1), lundi soir au Stade de France, grâce à quatre buts inscrits dans le dernier quart d'heure, tous par des remplaçants, pour s'offrir un succès précieux et conserver la tête du groupe A1 de la Ligue des nations.

Menés depuis la 35e minute et l'ouverture du score de Dodi Lukebakio, les Bleus sont revenus au score puis ont repris l'avantage en seulement quatre minutes d'intervalle.

Désiré Doué a égalisé d'une frappe croisée du pied gauche à l'extérieur de la surface (77e), puis Rayan Cherki a donné l'avantage à son équipe sur un service de Michael Olise (81e).

Ce dernier a ensuite inscrit un doublé dans les dernières minutes du match. Le Munichois a marqué de près du bout du pied droit, à la 88e minute, avant de parachever la remontée des Tricolores, dans les arrêts de jeu (90e+1), en glissant le ballon entre les pieds du portier belge après une passe décisive de Désiré Doué.

"C'est le foot, c'est ce qu'on aime. Il y a eu des difficultés, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des matchs qu'on peut avoir", a réagi le sélectionneur tricolore, Zinédine Zidane, sur TF1.

"C'est bien de rectifier le tir et c'est ce qu'on a fait avec une deuxième mi-temps extraordinaire. Il nous a manqué ces petits derniers mètres en première mi-temps, après on a renversé le match, c'était bien."

L'équipe de France a montré du caractère au cours des deux premières semaines de Zinédine Zidane à sa tête. Lundi dernier, déjà, en Belgique, Michael Olise avait offert la victoire aux Bleus dans les dernières minutes du match (1-0).

MENÉS AU SCORE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE L'ÈRE ZIDANE

Ce lundi, les Tricolores ont rencontré les mêmes problèmes que lors des trois rencontres précédentes. Malgré la possession du ballon, ils ont peiné à se créer des opportunités face à un bloc défensif regroupé. Ils n'ont pas réussi à marquer en première période pour une huitième rencontre consécutive.

Les Bleus ont même été menés, pour la première fois de l'ère Zidane, après que Dodi Lukebakio s'est joué de leur défense centrale, qui semblait espérer une position de hors-jeu, pour tromper Guillaume Restes, dont c'était la première sélection dans le but.

Rayan Cherki et Michael Olise sont ensuite entrés à l'heure de jeu, 12 minutes avant Désiré Doué. Le coaching de "Zizou" a été décisif puisque les trois entrants ont inscrit les quatre buts français.

Michael Olise a une nouvelle fois tenu un rôle précieux et quitte ce rassemblement avec quatre réalisations et deux passes décisives en quatre matches, dont seulement deux en tant que titulaire.

"On a bien joué à la fin, lors de la première mi-temps c'était difficile contre le bloc bas. Après, on a continué et c'était bien à la fin", a commenté l'ailier du Bayern Munich sur TF1. "C'est un collectif, Zidane ramène des idées, on les suit. On va continuer comme ça."

Au cours de ses quatre premières rencontres à la tête des Bleus, Zinédine Zidane a changé ses équipes dans les grandes largeurs, d'un match à l'autre, offrant notamment une première sélection à six joueurs : Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha et Leny Yoro.

Ce dernier a découvert le grand monde lundi à la faveur de l'absence de Jérémy Jacquet. Le défenseur de Liverpool, grande révélation de ce premier rassemblement de la saison, a été préservé après avoir ressenti "une tension à l'ischio-jambier gauche", a indiqué la Fédération française de football (FFF).

La France est première du groupe avec 10 points, trois unités devant l'Italie, qui s'est imposée lundi face à la Turquie (3-1). La Belgique est troisième avec six unités, tandis que la Turquie ferme la marche avec 0 point.

Les Bleus concluront la phase de groupes de la Ligue des nations en novembre par un déplacement en Italie et la réception de la Turquie, avec en jeu une place en quarts de finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, avec la contribution de Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)