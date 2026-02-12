Football-Les Bleus opposés à l'Italie, la Belgique et la Turquie en Ligue des nations

L'équipe de France masculine de football a été placée avec l'Italie, la Belgique et la Turquie dans le groupe A de la Ligue des nations 2026-2027, selon le tirage au sort réalisé jeudi à Bruxelles.
La phase de poules de la compétition s'étirera de septembre à novembre prochain avec la phase finale disputée en 2027. La France disputera donc cette compétition avec un nouveau sélectionneur à sa tête puisque Didier Deschamps cèdera son poste cet été, à l'issue de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique).
Vainqueurs de l'épreuve en 2021, les Bleus ont terminé troisième de la dernière édition en juin dernier.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer