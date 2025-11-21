Football-Les Bleus devraient affronter le Brésil et la Colombie aux USA en mars

par Vincent Daheron

La France devrait affronter le Brésil et la Colombie en mars aux Etats-Unis en matches amicaux de préparation à la Coupe du monde, a annoncé vendredi Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF).

Les Bleus du sélectionneur Didier Deschamps, qualifiés la semaine dernière pour le Mondial qui se disputera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, affronteraient la Colombie en Floride puis le Brésil à Boston. La fenêtre internationale est programmée du 23 au 31 mars.

"Les choses ne sont pas signées mais sont en bonne voie pour pouvoir respirer l'air américain au mois de mars. Je pense que c'est la bonne occasion puisque la Coupe du Monde se déroulera là-bas", a déclaré Philippe Diallo lors d'une table ronde avec quelques médias, dont Reuters, se réjouissant d'affronter "deux adversaires de prestige".

"Le Brésil est tête de série, donc on est sûr de ne pas les affronter en poule. La Colombie pourrait être un adversaire, donc il faudra voir avec Didier Deschamps. En attendant le tirage au sort, on avance bien", a précisé Philippe Diallo.

Le Brésil est cinquième au classement de la Fifa et la Colombie 13e.

Le tirage au sort de la Coupe du monde, qui aura lieu le 5 décembre à Washington, pourrait placer la France et la Colombie dans le même groupe au premier tour puisque les champions du monde 1998 et 2018 seront tête de série tandis que la sélection sud-américaine figurera dans le chapeau 2.

Philippe Diallo a également déclaré que l'équipe de France devrait jouer ses deux derniers matches de préparation au Mondial en France, début juin.

"Je pense que les matches de juin se joueront certainement en France", a-t-il dit. "Parce que l'équipe de France, c'est l'équipe de tous les Français. Et quand on aborde une grande compétition comme la Coupe du monde, je crois que c'est important que l'équipe de France joue chez elle pour avoir ce lien avec les Français, avoir ce lien avec leurs supporters."

Ces deux rencontres permettraient à Didier Deschamps de faire ses adieux au public français en tant que sélectionneur national avant de céder son poste à la fin du Mondial après 14 ans à la tête des Bleus.

Les finalistes de la dernière Coupe du monde ne devraient pas retrouver tout de suite le Stade de France après avoir joué leurs trois derniers matches à domicile au Parc des Princes, à Paris.

"Ce n'est pas certain. Il y a aujourd'hui de fortes probabilités que ça n'y soit pas parce que le Stade de France sera indisponible à ce moment-là pour cause de concerts", a déclaré le président de la FFF.

D'ici le tirage au sort en décembre, "une équipe du staff de Didier (Deschamps) va partir aux États-Unis dans les prochains jours pour commencer à faire un premier repérage des potentiels camps de base qui pourraient accueillir l'équipe de France", a également précisé Philippe Diallo.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)