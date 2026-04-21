Football-Lens, victorieux de Toulouse, qualifié pour la finale de la Coupe de France

(Actualisé avec déclarations)

Le RC Lens s'est qualifié mardi pour la quatrième finale de Coupe de France de son histoire, la première depuis près de trois décennies, en battant facilement Toulouse (4-1), vainqueur de l'épreuve en 2023, lors d'une demi-finale disputée dans une chaude ambiance au stade Bollaert-Delelis.

Deuxièmes du classement de Ligue 1, les Sang et Or poursuivent leur belle saison et tenteront de remporter la Coupe de France pour la première fois, après trois échecs sur la dernière marche de la compétition (1948, 1975 et 1998). Lors de la finale prévue le 22 mai au Stade de France, ils affronteront Strasbourg ou Nice, opposés mercredi dans l'autre demi-finale.

"Dès l'échauffement, on sentait que c'était un match spécial. On avait à coeur de les emmener au Stade de France avec la manière, c'est chose faite ce soir même si tout n'a pas été parfait", a déclaré Adrien Thomasson sur France 2, quelques minutes après l'envahissement du terrain par les fans lensois.

"C'est des émotions, il faut essayer d'en profiter, c'est tellement rare dans une carrière, dans une vie sportive. De tous les voir sur le terrain, c'est exceptionnel. Il faut tellement savourer ces moments là."

Le Racing a fait preuve mardi d'efficacité pour battre le TFC une seconde fois, quatre jours après un succès renversant en championnat (3-2). Sans dominer outrageusement, Lens a marqué sur ses deux premières opportunités : Florian Thauvin a transformé un penalty qu'il avait provoqué et qui lui a été accordé après assistance vidéo (9e), puis Allan Saint-Maximin a enroulé sa frappe hors de portée de Kjetil Haug (18e).

Santiago Hidalgo a relancé Toulouse trois minutes plus tard, en profitant d'une erreur de Samson Baidoo pour réduire l'écart (21e).

Mais Matthieu Udol a redonné une marge suffisante à son équipe dans une première période faste, en convertissant un centre fort devant le but de Saud Abdulhamid (35e).

Après la mi-temps, Lens a contrôlé sans être inquiété. Il a ensuite plié la partie avec un but d'Adrien Thomasson, parfaitement servi par Saud Abdulhamid qui avait bien suivi un coup franc de Florian Thauvin repoussé par Kjetil Haug (74e).

La dernière fois que le club artésien a disputé la finale de la Coupe de France, en 1998, il avait été champion de France à la fin de la saison.

Dans un certain mimétisme, les hommes de Pierre Sage restent encore en lice pour un incroyable doublé, alors qu'ils ne comptent qu'un point de retard en Ligue 1 sur le PSG, leader, avec un match supplémentaire.

"Il n'y a pas de secret, chacun se met au service du collectif, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise", a dit Adrien Thomasson. "On a retrouvé une vraie identité, les valeurs qui font la réussite de ce club."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)