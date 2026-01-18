Football-Le Sénégal bat le Maroc en prolongation et remporte sa deuxième CAN au terme d'un scénario rocambolesque

par Mark Gleeson

Le Sénégal a remporté dimanche sa deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN) en battant en finale le Maroc (1-0), pays hôte de cette 35e édition, grâce au but de Pape Gueye en prolongation et après que les Marocains ont manqué un penalty dans les dernières secondes du temps réglementaire.

Pape Gueye a offert la CAN à son équipe, quatre ans après la première, d'une magnifique frappe du pied gauche en pleine lucarne, au début de la prolongation (94e).

Le Sénégal était encore miraculeusement en vie dans cette finale, la rencontre ayant failli basculer en toute fin du temps réglementaire quand l'arbitre a sifflé, après visionnage de l'assistance vidéo, un penalty en faveur du Maroc pour une faute d'El Hadji Malick Diouf sur Brahim Diaz (90e+8).

Brahim Diaz a tenté sa chance lui-même mais a manqué sa tentative dans la 24e minute du temps additionnel, sa panenka trop molle terminant dans les bras d'Edouard Mendy.

L'attaquant du Real Madrid a dû patienter plus de 15 minutes pour tirer son penalty puisque qu'entretemps, les Lions de la Teranga avaient décidé de quitter la pelouse en guise de protestation contre la décision arbitrale, avant de revenir, incités par leur star Sadio Mané.

Quelques minutes auparavant, une première décision arbitrale avait agacé les Sénégalais, le but d'Ismaïla Sarr étant refusé en raison d'une faute préalable d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi (90e+2).

L'arbitre a sifflé la fin du temps réglementaire dans la foulée du penalty loupé et ainsi envoyé les deux équipes en prolongation. Le sélectionneur marocain Walid Regragui, lui, a sorti Brahim Diaz du terrain, coupable d'avoir manqué la balle de match alors que le public du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat se voyait déjà fêter une deuxième CAN, 50 ans après la dernière.

Les Lions de l'Atlas ont eu deux énormes occasions d'égaliser en prolongation mais Youssef En-Nesyri a placé sa tête à quelques centimètres du poteau (104e) et Nayef Aguerd a trouvé la barre transversale, lui aussi de la tête (108e).

(Reportage de Mark Gleeson, version française Vincent Daheron)