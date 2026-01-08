Football-Le PSG remporte le Trophée des champions aux tirs au but face à Marseille

(Actualisé avec détails)

Le Paris Saint-Germain, auteur d'un sextuplé l'an passé, a commencé son année 2026 par un nouveau titre en s'adjugeant jeudi le Trophée des champions face à l'Olympique de Marseille grâce aux arrêts de Lucas Chevalier lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-1 aux t.a.b.).

Le gardien français a détourné les deux premières tentatives de l'OM, permettant ensuite à Désiré Doué d'inscrire le tir au but décisif.

L'OM pourra nourrir beaucoup de regrets puisqu'il menait 2-1 avant les dernières minutes grâce à un penalty de Mason Greenwood (76e) et un but contre son camp de Willian Pacho (87e) alors qu'Ousmane Dembélé avait ouvert le score (13e).

Mais Gonçalo Ramos a égalisé au bout du temps additionnel pour envoyer les deux équipes aux tirs au but (90e+5).

Dans un stade Jaber Al-Ahmad International de la ville de Koweït à l'ambiance feutrée (52.215 spectateurs annoncés), le PSG a remporté son 14e Trophée des champions, le quatrième consécutif et le 12e sur les 13 dernières éditions.

Seul l'avenir dira si, comme l'an passé, ce trophée sera le premier d'une importante collection, mais le PSG a dû batailler pour renverser son rival.

Ousmane Dembélé, souvent absent en première partie de saison à cause de blessures, a ouvert la marque en lobant subtilement Geronimo Rulli (13e). Le Ballon d'Or 2025 a marqué lors de son troisième match consécutif et confirme son retour en forme.

Il a également été impliqué, à la passe (9e, 69e) ou à la frappe (26e), sur certaines des plus grosses actions parisiennes.

Lui aussi de retour à son meilleur niveau, Désiré Doué a touché le poteau d'une frappe lointaine (62e).

Quatre jours après sa défaite à domicile contre Nantes en Ligue 1 (2-0), l'OM est passé tout proche d'arracher un deuxième "classique" de suite après sa victoire en septembre face au PSG en championnat (1-0).

Après avoir longtemps buté face à Lucas Chevalier (7e, 34e, 56e, 57e), les Marseillais ont enfin réussi à forcer le verrou en fin de partie.

Mason Greenwood a égalisé sur un penalty qu'il a lui-même provoqué en allant chercher la faute du gardien parisien (76e) puis Hamed Junior Traoré, en poussant Willian Pacho au but contre son camp (87e), pensait offrir à l'OM son premier titre depuis la Coupe de la ligue 2012.

C'était compter sans le super remplaçant Gonçalo Ramos. Six minutes après son entrée en jeu, l'attaquant portugais a égalisé d'une volée du plat du pied sur un service de la tête de Bradley Barcola (90e+5).

Pendant la séance de tirs au but, Lucas Chevalier s'est imposé devant Matt O'Riley et Hamed Junior Traoré tandis que les Parisiens Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué ont tous transformé leur tentative. Amir Murillo a été le seul olympien à marquer son tir au but, en vain.

Deuxième de Ligue 1 derrière Lens après 17 journées, le PSG reste encore en lice pour la défense de ses autres conquêtes en Coupe de France et en Ligue des champions.

(Rédigé par Vincent Daheron; édité par Camille Raynaud)